SAHTE KİRALIK BUNGALOV İLANIYLA 180 KİŞİYİ DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde internette sahte kiralık bungalov ilanı vererek 180 kişiyi dolandıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden sahte kiralık bungalov ilanı verip dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İnternet hesaplarında kendilerini bungalov işletmecisi olarak tanıtıp rezervasyon için arayan 180 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 gram altın ve 4 bin 350 TL, çok sayıda banka ve kredi kartları ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)