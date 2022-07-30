Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/ Pkk'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Eşber Ayaydın Batman PKK YPG Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.