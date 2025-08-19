Sahte Kimlikle Yakalanan Hırsızın 19 Yıl 5 Ay Hapsi Kesinleşti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K., sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Hırsızlık ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 23 suç kaydı olan ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K.'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi adresinde sahte kimlikle yakaladı. İşlemleri tamamlanan Abdullah K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.