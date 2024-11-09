Sahte Kimlik Numarasıyla Polisle Yüzleşen Aranan Şüpheli Yakalandı

Ardahan'da 15 suç kaydıyla aranan şüpheli, polise sahte kimlik numarası söyleyince yakalandı.

Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

İlçe merkezindeki denetimler kapsamında ekipler, M.D'nin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu sırada M.D. kimliğinin yanında olmadığını belirterek, farklı bir kimlik numarası söyledi.

Sahte kimlik numarası verdiği tespit edilen şüphelinin, "dolandırıcılık", "yurt dışına çıkma imkanı sağlama" ve "silah bulundurma" gibi suçlardan 15 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.