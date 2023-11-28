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Sahte Kimlik Kullanarak Cezaevindeki Yakınlarının İşlerini Hızlandırmaya Çalışan Zanlı Yakalandı

28 Kasım 2023 16:59 Son Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Şanlıurfa Adliyesi'nde sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtan zanlı, cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Ancak şüphelinin çelişkili beyanları üzerine harekete geçen polisler, sahte kimlik kullandığını tespit etti. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.