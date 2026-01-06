Firari hükümlü, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı

NEVŞEHİR'de 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A., kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Silahlı yağma' ve 'Hırsızlık' gibi 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü G.A., kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalandı. Gözaltına alınan G.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.