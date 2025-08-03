Sahte Kimlik İle E-Devlet Hesabına Giriş İddiaları Üzerine Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında adına düzenlenen e-imzayı kısa sürede haberdar olup iptal ettirmesi sonucunda bu yolla herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediğini belirtti.

Bakanlık, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı" iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı'nın bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imzayla giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettiren Daire Başkanı'nın, durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirdiği aktarıldı.

Bakanlığın konuyla ilgili hızla araştırma başlattığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."