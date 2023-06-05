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Sahte kararla erişim engeli satan şebekenin firari şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekenin firari şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte kararla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini satan şebekenin firari şüphelisi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekenin firari şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı. Sahte mahkeme kararıyla yayın kuruluşlarına getirdikleri erişim engelini para karşılığı satan şebekeye geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonun firari şüphelisi Serkan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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