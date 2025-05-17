Sahte Kamu Görevlisi Tutuklandı

Sahte Kamu Görevlisi Tutuklandı
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İzmir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Ulvi Üstün, sanayi esnafından aracının tamirinde indirim istemesi üzerine tutuklandı. Polis, evinde yaptığı aramada seri numarası silinmiş bir tabanca ve telsizler buldu.

İZMİR'de, silah ve telsiz ile çekildiği fotoğrafları sanayi sitesindeki esnafa göstererek, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim isteyen 'sahte kamu görevlisi' Ulvi Üstün (32), tutuklandı.

Bornova ilçesinde, sanayi sitesine gelen kişi, kendisini esnafa kamu görevlisi olarak tanıtarak, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim istedi. Durumdan şüphelenen sanayi esnafı, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelinin Ulvi Üstün olduğunu tespit etti. Üstün'ün sanayi esnafına silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve kendisine kamu görevlisi gibi göstererek aracını tamir ettirdiği, ödemesinde ise indirim istediği belirtildi.

Dün yakalanarak gözaltına alınan Üstün ifadesinde, kamu görevlisi olmadığını söyledi. Olayla ilgili Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ulvi Üstün'ün Kemalpaşa ilçesindeki evinde arama kararı verildi. Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede seri numarası silinmiş 1 tabanca ile 5 mermi ve 2 telsiz ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ulvi Üstün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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