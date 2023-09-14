Sahte İnternet Sitesi Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Sahte internet sitesi üzerinden cep telefonu ilanı veren ve parasını alan dolandırıcı, cihazı göndermeyerek suç işlemişti. Yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 38 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sahte internet sitesi üzerinden cep telefonu ilanı veren, parasını almasına rağmen cihazı göndermeyerek dolandırıcılık yapan bir kişi, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 38 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari Yüksekova'da ikamet eden Burak B., internetteki bir ürün satış sitesinin sahtesinde cep telefonu satışa sundu. Samsun'da ikamet eden Doğan Ö., 23 bin lira göderek telefonu almak istedi. Burak B. ise telefonu göndermeyince Doğan Ö. şikayette bulundu. Burak B. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında Burak B. mahkemece dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 38 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN