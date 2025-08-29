Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.E.A. (29), O.Ç. (31) ile Z.H'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden M.Y'nin (35) başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ekipler, tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsata çevirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütmüş, şüphelilerin, sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdiklerini, bu ilanları görüp arayan vatandaşlarla temas kurduklarını belirlemişti.

Güven kazanarak gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta ödemesi adı altında para talep eden şüphelilerin 200'den fazla kişiyi mağdur ettikleri, yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığı ortaya çıkarılmıştı.

Samsun, Zonguldak ve Muğla'da belirlenen adreslere 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler D.E.A. (29), O.Ç. (31) ile Z.H. (23) gözaltına alınmıştı.