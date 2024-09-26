Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Gözaltında
Şanlıurfa merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda internette sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.