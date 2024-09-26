Üye Girişi
Haberler

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık: 10 Şüpheli Gözaltında

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık: 10 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli 4 ilde internette sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 10 kişi, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joao Pedro hangi takıma gitti? Joao Pedro nerede? TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE UNION SG CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLüM izle! Hudutsuz Sevda 4. bölüm. Bölüm FOX TV CANLI izle! UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024) Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Iphone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });