Sahte İlanlarla Dolandırıcılık: 10 Şüpheli Gözaltında
Şanlıurfa merkezli 4 ilde internette sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 10 kişi, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reklam sitelerine verdikleri sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında 10 şüpheli tespit etti. Şanlıurfa'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)