Üye Girişi
Haberler

Sahte İlanlarla 20 Milyon Lira Dolandırıcılık: 31 Tutuklama

Sahte İlanlarla 20 Milyon Lira Dolandırıcılık: 31 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli merkezli yapılan operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla 155 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 74 şüpheliden 31'i tutuklandı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

DENİZLİ merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 74 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin 'Açık hat' olarak tabir edilen kimliği belirlenemeyen telefon hatlarını kullanarak internet üzerinden sahte araç ve ürün ilanı verip, halktan 'kapora' ya da ücretlerin tamamını alıp, ürünleri teslim etmediğini tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin bu yöntemlerle 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından JASAT, Denizli merkezli Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından 74 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 74 şüpheliden 31'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Soruşturma Operasyon Güvenlik Denizli 3-sayfa Ekonomi Güncel Suç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.