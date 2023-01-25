Sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Mersin'de sahte ilanlarla araç almak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi. Mersin'de sahte ilanlarla araç almak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, internet sitelerine sahte ilanlar koyarak araç almak isteyenleri dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlının kimliği tespit edildi. Şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların, Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişiyi de 530 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerindeki 7 cep telefonu ile 24 banka kartına incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma İstanbul Tragger Mersin Güncel Haberler

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