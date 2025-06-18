Sahte İlan Dolandırıcılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

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Erzurum merkezli düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Erzurum merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte ilan dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, sosyal medya ve internet üzerinden sahte ilanlar verip kendileriyle iletişime geçenleri ürün satış vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 23 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin sosyal medyadan ucuz ürün ilanı verdikleri, bu ilanlarda deşifre olmamak için yabancı uyrukluların telefon numaralarını kullandıkları, müşterilere de kendilerini esnaf olarak tanıttıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin ödemeyi aldıktan sonra ürünün güvenlik için ambar firmaları aracılığıyla gönderileceğini belirtip sözde firmalara ait hazırlanan sahte görsel ve faturalarla vatandaşların güvenini kazandıkları tespit edildi.

Çok yönlü ve 3 ay süren çalışmalarda nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin hesaplarında 149 milyon 369 bin 703 lira hesap hareketliliği görüldü.

Çalışmalarda şüphelilerin 355 bin 650 lira haksız kazanç elde ettiğini belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman ve Adana'da eş zamanlı yapılan operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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