Sahte içkiden zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı; baba ve 2 oğlu gözaltına alındı (2)- Yeniden

KONYA'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Şimşek (41) yoğun bakımda tedaviye alındı. Şimşek'in yakınlarının ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, sahte içkiyi satan Murat T. (61) ile oğulları Bahri T. (36) ve Zübeyir T.'yi (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin oturdukları 3 katlı apartmanın orta katını imalathane olarak kullandıkları belirlenirken, 392 litre sahte içki ile 320 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. İçki içtikten sonra rahatsızlanan Mustafa Şimşek, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Şimşek, yoğun bakıma alındı. Yakınları polisi arayarak Şimşek'in sahte içkiyi Murat T.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği öne sürülen adrese baskın yaptı. Adresteki buzdolabında 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheliler Bahri T., kardeşi Zübeyir T. polise içkileri kendilerinin tükettiğini söyledi.

Polisin imalathane olarak kullanılan daireye yaptığı baskında; 392 litre sahte içki, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Murat T. ve oğullarının daha önce de aynı suçtan poliste kaydı olduğu belirtildi.