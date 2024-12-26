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Sahte İçki Operasyonlarında 136 Bin Litre İlgili Malzeme Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Çengel-14 ve Çengel-15' operasyonlarında toplam 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 21 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-14 ve Çengel-15" operasyonlarında toplam 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 21 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki imalatçılarına karşı mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Jandarma tarafından yürütülen "Çengel-14" operasyonunda 77 bin 495 litre sahte içki ve etil alkol, 4 bin 679 sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 9 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 73 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Emniyet tarafından yürütülen "Çengel-15" operasyonunda ise 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte içki ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 10 bin 391 sahte bandrol, 5 bin 347 alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildiğini, 12 yasa dışı sahte içki imalathanesinin de deşifre edildiğini paylaştı.

Çengel-15 operasyonunda sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, "Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sahte İçki Operasyonlarında 136 Bin Litre İlgili Malzeme Ele Geçirildi
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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