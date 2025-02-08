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Sahte İçki Ölümlerine Dikkat Çekildi

Sahte İçki Ölümlerine Dikkat Çekildi
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, sahte içki üretiminin artışına ve bunun insan hayatına olan olumsuz etkilerine dikkat çekti. Palandöken, bu illegal faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içkiden ölümlere ilişkin "Adam ayıplı olan bir malı illegal hale getirip satıyor. Bu da insanları öldürüyor. Eskiden ayıplı bir malı kimse dükkandan almazdı. Şimdi evde yapılıyor." dedi.

Palandöken, Afyonkarahisar'da bir otelde esnaflarla bir araya geldi. Burada konuşan Palandöken, bazı kimselerin evlerinde sahte içki yapmaya çalıştığını anlattı.

Bu kişilerin yapım formülünü internet aracılığıyla öğrendiğini belirten Palandöken, "Ama bu adam kimyager değil ki adam ayıplı olan bir malı illegal hale getirip satıyor. Bu da insanları öldürüyor. Eskiden ayıplı bir malı kimse dükkandan almazdı. Şimdi evde yapılıyor. Ev halkının tamamı görüyor." diye konuştu.

Palandöken, sahte içkiden ölümlere göz yumulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekillleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün de katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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