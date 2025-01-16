Sahte İçki Krizi: 3 Günde 23 Ölüm!

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu koordinatörlerinden Çağın Eroğlu, İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden zehirlenenlerin 66'ya, ölenlerin 23'e yükselmesine tepki göstererek, "Mesele burada, yılbaşında gelen otomatik zamlar. İnsanların sırf bir ürünü gidip marketten veya tekel bayiden güvenli bir şekilde almaya ekonomik gücü el vermediği için karaborsaya bile isteye yönelmesi, insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Artık bu sorunun politika yapıcılar tarafında en acil şekilde çözülmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da son 3 günde sahte içki dolayısıyla 66 kişi zehirlenirken, 23 kişi öldü. 2024 yılında sahte içki dolayısıyla 47 kişi ölmüştü. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu'ndan Çağın Eroğlu, alkollü içeceklere getirilen zamlar dolayısıyla vatandaşların sahte içki tüketimini normalleştirdiğini ve bu yüzden sahte içki karaborsasının çok yaygınlaştığını belirtti. Devletin daha fazla gelir elde etmesi için artırdığı vergilerin, insanların hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlandığını dile getiren Eroğlu, bu sorunun çözümü için politika yapıcıların bir an önce adım atması gerektiğine dikkati çekti.

Eroğlu, şunları söyledi:

"Mesele burada, yılbaşında gelen otomatik zamlar çünkü bu 6 aylık zamlar Türkiye'de neredeyse son 4-5 yıldır o kadar kontrolsüz bir şekilde yapılıyor ki, bu vergi zamlarıyla kamu maliyesi arasında olumlu bir ilişki olduğunu iddia etmek ve bunların başlı başına devletin bütçesi için bile artı değer yarattığını söylemek çok zor. Sadece negatif etkiler karşımıza çıkıyor. İnsanların sırf bir ürünü gidip marketten veya tekel bayiden güvenli bir şekilde almaya ekonomik gücü el vermediği için karaborsaya bile isteye yönelmesi, insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Artık bu sorunun politika yapıcılar tarafında en acil şekilde çözülmesi gerekiyor."

"Alkollü içkilere erişim bu kadar kısıtlı olmasaydı insanlar hayatlarını kaybetmeyecekti"

Uzun vadede alkollü içkilerin de ölüme neden olabileceğini ancak sahte içki kadar ölümcül olmadığına değinen Eroğlu, yüksek vergi olmasaydı böyle bir senaryoyla karşılaşılmayacağını söyledi. Kamu bütçesinin daha fazla gelir getirilmesi için bu uygulamanın devam ettiğini belirten Çağın Eroğlu, aslında bu durumun, vatandaşların sahte içki karaborsasını normalleştirdiği için kamu maliyesine zararı olduğunu söyledi. Çözümün alkollü içkilerden astronomik vergi alınmaması olduğunu aktaran Eroğlu, "Ürünün satış fiyatının yüzde 200'üne kadar çıkan rakamlardan bahsediyoruz şu anda. Alkollü içkilere erişim bu kadar kısıtlı olmasaydı bu insanlar hayatlarını kaybetmeyeceğini açıkça söyleyebiliyoruz. Bu kolay çözüm bir an önce politika yapıcıların masasında olmalı" diye konuştu.

"Sahte içkiden ölümler, insanların hayatını kaybettiği sosyal deney"

Sahte içkiden dolayı bir yılda 47 kişinin öldüğünü ancak son 3 günde bu sayının sadece 3 günde 23 olmasının 2025'te daha çok artacağına değinen Eroğlu, "Vergi artışı doğrusal olsaydı ve bu artışın ardındaki gerekçe, daha açıklanabilir, anlaşılabilir olsaydı böyle olmazdı. Ölüm sayılarındaki artış daha da artacak. Bundan 6 ay sonra tekrar bir vergi zammıyla karşılaşacağız. Tüm bunlar yasal bir tüketim ürününün ne kadar ekonomik olarak zorbalanabileceğinin ve kısıtlanabileceğinin bir sosyal deneyi oldu artık. Insanların hayatını kaybettiği sosyal deney ve sürdürülebilir değil bir şey değil" ifadelerini kullandı.