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Sahte İçki Gerçeği: İstanbul'da 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Sahte İçki Gerçeği: İstanbul'da 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugüne kadar 38 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 46 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün de 4 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün 4 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içki tüketimine bağlı hastaneye başvuran 46 hastanın tedavisi devam ederken 8 kişi taburcu edildi.

Yılbaşından bu yana İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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