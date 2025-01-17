Sahte İçki Gerçeği: İstanbul'da 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti
İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugüne kadar 38 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 46 hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
(ANKARA) - İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün de 4 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içki tüketiminden kaynaklı bugün 4 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içki tüketimine bağlı hastaneye başvuran 46 hastanın tedavisi devam ederken 8 kişi taburcu edildi.
Yılbaşından bu yana İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.