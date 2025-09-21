Haberler

Sahte İçecek Üretim Şebekesine Baskın: 14 Gözaltı

Adana merkezli düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten şebekeye yönelik yapılan baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 16 bin litre etil alkol ve birçok sahte içki üretim malzemesi ele geçirdi.

ADANA merkezli 5 ilde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, farklı türlerde ürettikleri sahte içkileri, ülke genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi yapılan teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Ekipler, kimlikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin 615 litre etil alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 10 bin içki kiti, 326 litre aroma verici gliserin, 116 şişe içki aroması, 47 şişe gümrük kaçağı içki, ruhsatsız tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
