Sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan 15 kişi gözaltına alındı

Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık eden 15 kişi gözaltına alındı. Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz heyet raporu alarak engelli indiriminden yararlanan ve yaşlı aylığı alan kişilere aracılık eden şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık eden 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.