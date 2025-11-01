Sahte Hesaplarla 'Güvenli Ödeme' Dolandırıcılığı: 28 Kişi Tutuklandı

SAHTE sosyal medya hesaplarından 'güvenli ödeme' vaadiyle ikinci el alım satım yapanları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen 'Dalgakıran' operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaştıkları ikinci el eşya alım-satımı yapanları 'güvenli ödeme' yöntemi vaadiyle dolandıranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

641 MİLYON LİRA BANKA HAREKETİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına göre 641 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.

