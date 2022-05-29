Sahte güneş kremi uyarısı;  Hormonal değişikliklere bile neden olabiliyor - Haberler

SAHTE güneş kremlerinin satışının artmasıyla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay uyarıda bulundu. Prof. Dr. Zekayi Kutlubay "Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine dönen rahatsızlıklar olabilir. Bu ürünlerin kullanımı derinin hormonal yapısını bozabilir. Hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri davranarak kişide bir takım hormonal değişikliklere bile neden olabiliyor" dedi.

Havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılmasıyla güneş kremine talep arttı. Güneş kremi fiyatlarının da artmasını fırsat bilen sahtekarlar, sahte güneş kremini piyasaya sürmeye başladı. Son dönemde sahte güneş ürünlerine yönelik şikayetler de arttı. Emniyet güçlerince sahte güneş ürünlerine yönelik operasyonlar da başladı. Geçen hafta Bağcılar'da bir işyerinde 1548 sahte güneş kremi ele geçirildi.

"SAHTE GÜNEŞ ÜRÜNLERİ, MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER PİYASADA SATILIYOR"

"SAHTE ÜRÜNLE GERÇEK ÜRÜNÜ AYIRT ETMEK ZORDUR"

"HORMONLARDA BİLE DEĞİŞİM YAPABİLİR"

Prof.Dr. Kutlubay "Sahte ve merdiven altı ürünlerde alerjik reaksiyon, daha fazla bir irritasyon, deride yara, kızarıklık,şişme, ödem daha çok akneye meyil ya da aknenin çıkması, deri enfeksiyonlarına yatkınlık meydana gelebiliyor. Bizim sahte ürün kullanımında en çok korktuğumuz, olmaması gereken yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine gidişat oluşturabilir. Derinin hormonal yapısını bozabilir, hormonal problemlere neden olabiliyor. Hormonal düzensizlikler oluşturabiliyor, guatr gibi hormonal düzensizliklerine neden olabilir, hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri davranarak kişide bir takım hormonal değişikliklere bile neden olabiliyor. Genelde ilk kullanımdan itibaren kendisini belli eder. Deride kaşıntı, kızarıklık, şişme, kabarıklık gibi reaksiyonlar gösterebilir. Bir kaç hafta sonra ortaya çıkan reaksiyonlar da olabiliyor. Eğer şüphe duyarlarsa hemen kullanımı bırakacaklar. Bir dermatologa başvurmakta fayda var. Hemen yıkansınlar, o sahte ürünü ne kadar uzaklaştırırsak o kadar iyi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel