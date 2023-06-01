Sahte evrakla böbrek nakli için hastaneye başvurdular

İstanbul'da böbrek nakli için sahte evraklarla hastaneye başvuran baba-oğul olarak tanıtılan iki kişi tutuklandı. Operasyonda nakil alıcısı ve vericisi ile araç şoförü gözaltına alındı.

İSTANBUL'da böbrek nakli için 13 bin dolara anlaşan ve kendilerini baba-oğul olarak tanıtarak sahte evraklarla hastaneye başvuran iki kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri "Organ ve Doku Ticareti" operasyonunu düzenledi. Polis ekipleri, böbrek nakli alıcısı olan yabancı uyruklu A.H.M.S. ile böbrek vericisi olan yabancı uyruklu M.A.S.'nin nakil ameliyatı için İstanbul'da özel bir hastaneye kendilerini baba oğul olarak tanıtarak giriş yaptıklarını belirledi. İncelemelerde hastaneye sunulan evrakların sahte olduğu tespit edildi. Böbrek nakli donörü olan ve kendisini M.A.S. olarak tanıtan şüphelinin böbrek nakli alıcısı olan A.H.M.S.'nin gerçek oğlu olmadığı belirlendi. Evraklarda M.A.S.'nin pasaportuna A.H.M.S.'nin gerçek oğlu İ.Ş.'nin fotoğrafının yapıştırıldığı tespit edildi. İncelemelerde şüphelilerin nakil için 13 bin dolar karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Operasyonda kendisini böbrek nakli alıcısı gibi gösteren yabancı uyruklu A.H.M.S. ile kendisini böbrek donörü gibi gösteren İ.Ş. ile, iki şüpheliyi özel hastaneye getiren aracın yabancı uyruklu şoförü E.H. gözaltına alındı. Şüphelilerden böbrek nakli alıcısı A.H.M.S ve böbrek vericisi İ.Ş. "Organ Doku Ticareti-Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç şoförü E.H. ise işlemlerinin tamamlanmasının serbest bırakıldı.