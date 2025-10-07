Sahte E-İmzalarla Usulsüz Ehliyet ve Sertifika Düzenlemesi: 125 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada 125 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkartılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3'üncü aşamasında yeni şüpheliler tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik inceleme ve analizlerde, yasa dışı yollarla üretilen sahte e-imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda bugün Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu. Şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLK İKİ DALGADA 199 KİŞİYE DAVA

Soruşturma kapsamında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, ikinci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. İddianamelerde şüpheliler için 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosyanın birleştirilmesi yönündeki karar ise henüz kesinleşmedi.