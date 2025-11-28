Haberler

Sahte E-İmzalarla Usulsüz Ehliyet ve Sertifika Dağıtımına Operasyon: 123 Şüpheli Hakkında İddianame

Sahte E-İmzalarla Usulsüz Ehliyet ve Sertifika Dağıtımına Operasyon: 123 Şüpheli Hakkında İddianame
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve mesleki eğitim sertifikası düzenleyen 123 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu dahil birçok kişi bu operasyonda yer alıyor.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve mesleki eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen 3'üncü dalga soruşturmasında, aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 şüpheli hakkında yeni iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkarılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3'üncü aşamasında 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3'üncü aşama soruşturma tamamlanıp, 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme' ve 'Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

'İLK KEZ FİZİKİ BELGE ÜRETİLDİ'

İddianamede, sahte e-imza çetesine yönelik 3'üncü dalga soruşturmasında, şüphelilerin ilk kez fiziki belge de ürettiği, bu belgelerle mesleki eğitim sertifikası düzenlendiği ve bu sertifikalar kullanılarak işletme açıldığı tespit edildi. Örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu'nun, örgüt üyelerine talimat verdiği, toplantılar düzenleyerek görev dağılımı yaptığı ve bu kapsamda üyelere kod isimler verdiği de iddianamede yer aldı. İddianame, birleştirme talebiyle Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İLK 2 DALGADA 199 KİŞİYE DAVA

Soruşturma kapsamında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, 2'nci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. İddianamelerde şüpheliler için 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Hazırlanan ilk 2 iddianame Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Öte yandan Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 10 Ekim'de görülen duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıkların serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, itirazı kabul eden nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.