Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - MERSİN'de bir kuyumcuda sahte 500 dolar bozduran yabancı uyruklu H.Z.A. ile M.A., bir başka kuyumcuyu dolandırırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.H.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde sahte 7 bin 100 dolar ele geçirildi.

Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden yabancı uyruklu, 1'i kadın 2 kişi, 5 adet sahte 100 dolarlık banknotu bozdurmak için iş yeri sahibi B.K.'ye verip 7 bin 335 lira aldı. Kuyumcu B.K., bankaya yatırmak için götürdüğü banknotların veznedeki görevliden sahte olduğunu öğrendi. B.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.