Sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

SAMSUN'da 44 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 396,44 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yolcu otobüsüyle sahte para ve uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine B.Ö. (28) ve T.Y. (30) isimli kadını takibe aldı. Ekipler, yolcu otobüsüyle Samsun Terminali'ne gelen şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin çantasında ve ikametinde yapılan aramalarda, 44 adet sahte 100 dolarlık banknot ve 396,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Y., savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kalırken, B.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.