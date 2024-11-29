Sahte Dolar Uyarısı: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Dövizcilerden sahte dolar açıklaması

Sahte dolar ile gerçek dolar arasındaki önemli farklar

GAZİANTEP - Gaziantep'te 7 yıldır dövizcilik yapan İbrahim Kocaardıç, sahte dolar ile gerçek dolar arasındaki farkları anlattı. Döviz işiyle uğraşan kişilerin sahte doları kolayca ayırt edebildiğini belirten Kocaardıç, vatandaşların bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar hem vatandaşları hem de dövizcileri zor durumda bırakıyor. Gaziantep'te dövizcilik yapan İbrahim Kocaardıç, sahte dolarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sahte doların genellikle dikkatli incelenmediğinde anlaşılamayacağını ifade eden Kocaardıç, bazı önemli detaylara dikkat çekti. Gerçek dolarda kullanılan özel kağıt ve baskı teknolojisinin sahte paralarda genellikle taklit edilemediğini söyledi.

"Gerçek dolarda yazılar ve desenler daha net ve keskindir"

Sahte doların nasıl anlaşılacağını anlatan Kocaardıç, "Gerçek doların kağıdı, normal kağıttan farklı bir dokuya ve sese sahiptir. Elle hissedilerek anlaşılabilir. Gerçek dolarda yazılar ve desenler daha net ve keskindir. Sahte paralarda bu detaylar genellikle bulanık olur. Gerçek dolarda ışığa tutulduğunda görülebilen güvenlik şeritleri ve hologramlar bulunur. Sahte paralarda bunlar eksik ya da yanlış yerleştirilmiş olabilir" dedi.

Kocaardıç, özellikle piyasada artan sahte para dolaşımı nedeniyle vatandaşların para alırken ya da bozdururken profesyonel yerlere başvurmalarının önemine dikkat çekti.

"Vatandaşlar genelde bu ayrıntılara dikkat etmiyor"

Kocaardıç, "Biz bu işi uzun yıllardır yapıyoruz ve sahte para elimize gelir gelmez fark ediyoruz. Ancak vatandaşlar genelde bu ayrıntılara dikkat etmiyor. Bu yüzden dikkatli olunmalı ve şüpheli durumlarda uzmanlardan destek alınmalı" diye konuştu.