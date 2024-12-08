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Sahte Doktor Adana'da Tutuklandı

Sahte Doktor Adana'da Tutuklandı
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Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayenesi yapan N.A. adlı kadın, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme, ilaç ve hasta kayıt defteri ele geçirildi.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,

İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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