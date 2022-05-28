Sahte deterjanı tehlikesi; uzmanı ayırt etmenin yollarını anlattı - Haberler

Pandemiyle birçok kişinin temizlik anlayışı değişti. İnsanlar virüsü yüzeylerden almamak için ev temizliğine ve kişisel hijyenlerine daha çok dikkat eder hale geldi. SK Deterjan Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocabaş, bu dönemde hammadde fiyatlarının yükselmesiyle piyasada sahte deterjanların arttığını söyledi. Özellikle internetten alışveriş yaparken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Kocabaş, insan sağlığını tehdit eden sahte deterjanları ayırt etmenin yollarını anlattı.

Pazar araştırma şirketi Euromonitor'a göre, pandemi döneminde dünya çapında ev temizlik ürünlerinin satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar daha da artarak 5,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Pandeminin etkisiyle birçok kişi alışverişini internet üzerinden yapmayı tercih etti. Özellikle son günlerde yaşanan sahte deterjan kullanımından kaynaklı vücutta kaşıntı daha ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Evde pratik ve sağlıklı deterjan tarifi de veren Kocabaş, "Evde karbonat, kalıp sabunu biraz rendeleyerek eritebiliriz içine bir miktar tuz, sodyum sülfat katarız ve etkili bir deterjan elde edebiliriz. Yağ ve kir sökecek ürünün pH'ının 7 ve üzerinde olması lazım. Bu tarife sirke katmayın etkili olmaz çünkü sirke pH'ını düşürür. Sirkeyi limonla karıştırarak daha etkili bir tarif elde edebiliriz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel