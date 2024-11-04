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Sahte Çekle Araç Alımında Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

Sahte Çekle Araç Alımında Dolandırıcılık: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar merkezli düzenlenen operasyonda, sahte çek kullanarak araç alımında dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR merkezli 3 ilde sahte çek kullanarak araç alımında dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç satışında sahte çek kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin ise değişik suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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