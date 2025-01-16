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Sahte Çakar Takılı Otomobil Sürücüsü Yakalandı

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İstanbul Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yapılan takip sonucunda yakalandı. Sürücünün sahte polis kimliği ve çakarları bulundu. Gözaltına alınan M.F.K. adli makamlara sevk edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan çakar takılı bir otomobil sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan 'polis kimliği ile aracındaki çakarların' sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi" dedi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayan çakar takılı bir otomobil sürücüsünün yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Üsküdar'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 'çakarlı' bir araç, derhal takibe alındı. Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte, polis ekiplerimiz kaçan aracı durdurarak sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan 'polis kimliği ile aracındaki çakarların' sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun."

Sahte Çakar Takılı Otomobil Sürücüsü Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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