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Sahte Bungalov Tatili İlanlarıyla 300 Kişiyi Dolandıran 6 Şüpheli Yakalandı

Sahte Bungalov Tatili İlanlarıyla 300 Kişiyi Dolandıran 6 Şüpheli Yakalandı
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Sakarya merkezli soruşturmada, sosyal medya üzerinden sahte tatil ilanlarıyla 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 kişi tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüpheliler, adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

SAKARYA merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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