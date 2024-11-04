Sahte Bungalov Tatili İlanlarıyla 15 Milyon TL Dolandırıldılar

SAKARYA merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,