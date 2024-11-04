Sahte Bungalov Tatili İlanlarıyla 15 Milyon TL Dolandırıldılar
Sakarya merkezli soruşturmada, sahte bungalov tatili ilanları ile 300 kişiyi dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarla tespit edilen şüpheliler, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
SAKARYA merkezli soruşturmada, sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte bungalov tatili ilanları paylaşıp, 300 kişiyi 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri, Antalya ve Mersin'de eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Sakarya'ya getirilen 6 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında da ev hapsi kararı verildi.
Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,