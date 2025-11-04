Haberler

Sahte Borsa Uygulamasına Operasyon: 12 Tutuklama

Güncelleme:
Aydın merkezli 7 ilde sahte borsa uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 13 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Şüphelilerin işlem hacmi 457 milyon TL olarak belirlendi.

AYDIN merkezli 7 ilde, internetten sahte borsa uygulamasıyla yüksek kazanç vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 457 milyon TL olduğu tespit edildi.

Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte borsa uygulaması üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Aydın merkezli İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A., V.E. ve A.B.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 22 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 harici harddisk, 23 sim kart, 2 tablet ve toplam 54 dijital materyal ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DE ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A. ve V.E. 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerini aklama' suçlarından tutuklanırken, A.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin gerçekleştirdiği şüpheli işlem hacminin 457 milyon TL olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerde şu ana kadar 27 mağdur belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
