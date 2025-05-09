Sahte Borsa Uygulamalarıyla Dolandırıcılık: 6 Tutuklama

Yalova merkezli 7 ilde sahte borsa uygulamaları kullanarak yüksek kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla ve borsa üzerine sahte uygulamalar kullanarak iletişime geçtikleri mağdurları, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları ile sürülen 15 kişi için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli mercilere sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli salıverilirken, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birbiriyle bağlantılı oldukları belirlenen zanlıların, Yalova'daki bir mağduru 600 bin lira dolandırdığı bildirildi.