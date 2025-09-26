Haberler

Sahte Bilezikle Kuyumcuları Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de sahte bilezikle kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, 4 kuyumcuya toplamda 1 milyon 100 bin lira zarar vererek tutuklandı.

Kayseri'de sahte bilezikle kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir kuyumcuya sahte bilezik getirildiği ihbarı üzerine araştırma yapan polis ekipleri M.K, İ.T.T. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin gözaltı sürecinde araştırmalarını sürdüren ekipler, zanlıların daha önce gerçekleştirilen 3 dolandırıcılık olayına daha karıştıklarını belirledi.

4 kuyumcuyu 1 milyon 100 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
