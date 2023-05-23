Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlerin yargılandığı FETÖ davası

Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle 12 askeri hekim ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yargılandığı davada sanıklar, Hüseyin Günay, Zafer Işılak ve...

Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle 12 askeri hekim ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yargılandığı davada sanıklar, Hüseyin Günay, Zafer Işılak ve Ramazan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7'şer yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kendisini hizmet olarak tanımlamasına rağmen paravan olarak dini kullandığını ve din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline getirdiğini kaydetti.

Mütalaada, FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen henüz yakalanamadığından dosyasının ayrılması ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edilerek, sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Öner Tatar, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürkler'in üzerlerine atılı suçlardan beraati istendi.

Sanıklar Hüseyin Günay, Zafer Işılak ve Ramazan Akyıldız'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7'şer yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 33 askeri öğrencinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kadrolaşmasında subay yetiştirmek için fişleme yaptıkları, öğrencilerin harp okullarına kolayca geçişlerini sağladıkları anlatılıyor.

Örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayan askeri öğrencileri haksız disiplin cezalarına maruz bıraktıkları ve öğrencinin rızasıyla okuldan ayrılmasını sağladıkları, bu haksızlıklara direnen öğrencileri ise farklı metotlarla yıldırmaya çalıştıkları ifade edilen iddianamede, okulla bağı koparılamayan 2008 girişli Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 33 kişinin mezuniyetlerine 1 ay kala sağlık kuruluna çıkarıldıkları aktarılıyor.

İddianamede, "Söz konusu öğrenciler, 2008'de okula kayıt yaptırırken sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı tespit edilmişse de 2013'teki muayenelerde psikolojik uyum bozukluğu, kardiyal kalp yetmezliği, göz ve ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu sağlık kurulu ve hastaya bakan hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla okulla ilişkileri kesilerek, eğitim ve öğrenim haklarının ellerinden alındığı tespit edilmiştir." değerlendirmesi yer alıyor.

Örgüt elebaşı Gülen'e 306 yıla kadar hapis talebi

Askeri tabiplerin örgütsel iletişim yöntemi olan sabit ankesörlü hattan mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu olduklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine azmettirme" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 286 yıl 6 aydan 306 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, askeri tabip 12 sanığın ise FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapsi talep ediliyor.