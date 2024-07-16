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Sahte belgeyle araç tescili yapan çeteye operasyon: 33 gözaltı

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Ankara merkezli 9 ilde sahte belgelerle araç tescil işlemi gerçekleştirerek kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 9 ilde sahte belgelerle araç tescil işlemi gerçekleştirerek kamuyu zarara uğratan çeteye yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte belgelerle araç tescil işlemi gerçekleştirip haksız kazanç sağlayan çete üyeleri takibe alındı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda toplam 242 aracın sahte belgeler düzenlenerek Türk Standartları Enstitüsü ve diğer aracı kurumlara gitmeden tescil edildiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında noter katiplerinin de bulunduğu 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda sahte evrak, seri tadilat belgesi, kayıt belgesi, dijital materyal ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Noterler Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Çete üyelerinin çekici, okul ve kamu servisi, kamyonet gibi araçları, sahte evraklarla ruhsat çıkararak trafiğe soktukları anlaşıldı. Operasyonda yakalanan noter katiplerinin usulsüz sahte belgelerle araçlara ruhsat çıkardıkları bildirildi. Araç tescil işlemi yapılan araçlar sistem üzerinden sorgulandığında bir aracın aynı gün içinde 3 farklı ilde tescil işleminin yapıldığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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