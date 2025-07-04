Sahte Belgelerle Tarım Desteği Aldıkları İddia Edilen Suç Örgütüne Operasyon

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Aydın'ın Söke ilçesinde sahte belgelerle bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İki temmuzda gerçekleştirilen operasyonda, hayali pamuk üretimi yaparak devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürülen şahısların ifadeleri alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğündeki 8 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A, S.R. ve K.D. tutuklandı.

Operasyon

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Temmuzda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.A. ile N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U. ve S.A. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi fatura hazırladıkları iddia edilmişti.

Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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