Sahte Belgelerle Gayrimenkul Satışı Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 20 Tutuklu

TÜRKİYE'nin birçok ilinde sahte belgelerle şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirerek satan suç örgütüne yönelik 3'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 20'ye çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet' suçlarına ilişkin ülke genelinde, ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütü tespit edildi. 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü çok olan şirketleri hedef aldığı, satış işlemleri sırasında alınan tedbirlerle yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği öğrenildi. Örgütün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesinin ardından, 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarla örgüt lideri dahil 17 şüpheli tutuklanırken, çalışmaların devamında, MASAK verileri de incelendi. 2 Eylül tarihinde Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. isimli şüpheliler eş zamanlı üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı, 10 adet banka/ kredi kartı ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., M.K. ve H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, L.S., C.İ. ve İ.A. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyon kapsamında toplamda, 34 şüpheli gözaltına alınırken, 20 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.