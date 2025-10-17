Haberler

Sahte Belge Davasında Tutuklama Kararı Verilen Ziya Kadiroğlu İstanbul'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kullanarak sahte belge düzenleyen Ziya Kadiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tekrar tutuklama kararı ile yakalandı. Davada 134 sanık hakkında ağır suçlamalar bulunuyor.

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı verilen sanık Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da yakalandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen tekrar tutuklama kararının ardından, polis ekipleri sanığı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, sanık Kadiroğlu'nu İstanbul'da gözaltına aldı.

Tahliye edilen 5 sanık hakkında tutuklama kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.