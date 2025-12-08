Haberler

Sosyal medyada sahte banka reklamı verenlere yönelik soruşturmada 14 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden sahte banka reklamı vererek dolandırıcılık yapan 14 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli gözaltına alındı, firari durumda olanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul merkezli 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada 21 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 14'ünün tutuklanma, 7'sinin ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Hakimlikçe 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
