Sahte araç muayene sitesi dolandırıcılığıyla ilgili 19 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan kişileri, "araç muayene randevu bedeli" adı altında yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ikisi tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan kişileri, "araç muayene randevu bedeli" adı altında yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ikisi tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca 113 müştekinin şikayeti üzerine 19 sanık hakkında hazırlanan 216 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından 442 yıldan 444 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Müştekilerin kolaylıkla kandırılmalarını sağlayan bir düzen kurulduğu anlaşılmıştır"

Dolandırıcılık olayının ayrıntılarına yer verilen iddianamede, sanıkların, çok sayıda mağdura ayrı ayrı nitelikli dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla danışmanlık hizmeti perdesi altında şirketler kurduğu bildirildi.

Bu şirketlerin de örgüt üyesi sıfatıyla faaliyetlerde bulunan birçok şüpheliyi istihdam ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu yapılanma içinde örgüt üyelerine suç işlenmesi yönünde talimatlar verilmiştir. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının boyutu ve şüphelilerin suç temelli eylemlerinde müştekilerin kolaylıkla kandırılmalarını sağlayan bir düzen kurulduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin dava konusu eylemlerinin ticari bir faaliyetin ötesinde hileli yöntemlerle müştekileri aldatarak haksız menfaat temin etme niteliğinde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda söz konusu nitelikli dolandırıcılık niteliğindeki amaç suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütler bünyesinde sistematik olarak işlendiği konusunda kuşku bulunmamaktadır."

Suçlamaları kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Nazlı A, araç muayene öncesi danışmanlık hizmeti sunan şirketin sahibi ve tek yetkilisi olduğunu söyledi.

Danışmanlık şirketinin faaliyeti için şirkete ait bir internet adresi bulunduğunu belirten Nazlı A, şöyle devam etti:

"İnternet adresinde araç muayene işlemleri için aracılık ve danışmanlık hizmeti sunduğumuzu ve bu hizmet için müşterilerden aracılık ve danışmanlık hizmeti nedeniyle ücret talep ettiğimizi açıkça belirtiyoruz. Siteye giren müşteri kayıt formunu doldurduktan sonra bu hususlar konusunda yazılı bir metin eşliğinde bilgilendiriliyor, yaptığımız hizmet karşılığı ücret ödemesi gerektiğini biliyor. Kayıt kabul formunu dolduran kişi, tüm bu hususları kabul edip onayladıktan sonra müşteriyle iletişime geçiyoruz. Bunun karşılığında 95 lira ücret talep ettiğimizi müşteriye söylüyoruz. Herhangi bir suç işlemediğim için üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ancak yine de müşteki sıfatı tespit edilenlerin tüm zararlarını en kısa sürede karşılayacağımı açıkça ifade etmek isterim."

Nazlı A, şirketin internet adresinin arama motorlarında üst sırada çıkması için günlük 1000 ile 2 bin lira arasında para ödediklerini anlattı

Aksaray'da, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "araç muayene randevu bedeli" adı altında yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 19 şüpheli, 23 Aralık 2022'de gözaltına alınmıştı.