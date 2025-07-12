Sahte Araç Kiralama Operasyonunda 26 Tutuklama
Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
26 ŞÜPHELİ TUTUKLADI
Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanlarıyla 74 kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel