Sahte Araç Kiralama İlanlarıyla Dolandırıcılık: 38 Kişi Gözaltında

KOCAELİ merkezli 19 ilde sahte araç kiralama ilanları ile 74 kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 8 Temmuz'da Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 38 şüpheli gözaltına alındı. 74 kişinin dolandırıldığını ve şüphelilerin hesaplarında 36 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.