Sahte Araç Kiralama Çetesine Operasyon: 160 Milyon TL Dolandırdılar

Sahte Araç Kiralama Çetesine Operasyon: 160 Milyon TL Dolandırdılar
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Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte araç kiralama siteleri oluşturarak 160 milyon TL dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı. 7 kişi tutuklanırken, firari olan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi merkezli 5 ilde, internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, mağdurlardan 'araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli' adı altında para alarak 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesi merkezli yürütülen soruşturmada oltalama (phishing) yoluyla internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, mağdurlardan 'Araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli' adı altında para toplayan 23 şüpheli tespit edildi. Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 27 cep telefonu, 46 SIM kart, 5 bilgisayar ve 4 depolama cihazı olmak üzere toplam 82 dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin organize şekilde dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları ve bu faaliyetlerden 160 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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